Maltempo negli Usa: è salito a sei il numero dei morti

Le autorità non hanno reso noto le identità delle vittime, ma oltre al bimbo sono morti due uomini di 50 e 36 anni. Martedì il maltempo aveva colpito soprattutto la Louisiana e il Mississippi con un bilancio di tre vittime e decine di feriti provocate dagli uragani.



Caos aerei a Chicago, cancellati oltre 1000 voli - Traffico aereo in tilt a Chicago in Illinois dopo che una tempesta di neve ha fatto cancellare oltre mille voli: oltre 45 cm di neve caduti in poche ore. A complicare la situazione anche il vento forte che in alcune aree ha raggiunto i 90 km/h. L'aeroporto più colpito è O'Hare con oltre 750 voli cancellati, mentre oltre 250 sono stati cancellati a Midway. Il maltempo ha costretto alla chiusura anche numerosi istituti scolastici.