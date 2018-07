Maltempo in Giappone: 46 persone sono morte, oltre 50 sono disperse

Sale a 46 il numero dei morti e oltre 50 dispersi il bilancio delle vittime del maltempo con forti piogge che da giorni funesta il Giappone. La prefettura di Okayama ha dichiarato morto un uomo investito da una frana. A Hiroshima, invece, c'è stato un vasto incendio, e il corpo di un bambino è stato trovato in una zona allagata. Tra i dispersi c'erano cinque persone, seppellite nel crollo degli edifici in cui abitavano.

Giappone messo in ginocchio dalle piogge torrenziali che non si interromperanno almeno fino a domenica. Cinquemila uomini delle Forze di autodifesa, polizia e vigili del fuoco hanno preso parte alle operazioni di ricerca delle persone rimaste bloccate a causa delle frane e delle inondazioni, dopo i danni riportati a oltre 500 abitazioni.



Tre milioni di evacuati - Gli ordini di evacuazione adesso riguardano oltre 3 milioni di residenti, con l'intensificarsi del rischio di alluvioni e smottamenti, in particolare nelle prefetture di Hiroshima e Okayama. Il capo di Gabinetto Yoshihide Suga ha detto che il governo ha allestito un'unità di crisi nell'ufficio del premier per coordinare l'assistenza. Dall'inizio delle piogge torrenziali, di giovedì, l'Agenzia meteorologica ha previsto un livello record di precipitazioni fino a domenica, includendo il verificarsi di forti raffiche di vento e tornado.