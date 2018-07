Maltempo in Giappone, 176 morti e decine di dispersi

Piogge da record hanno causato importanti alluvioni e smottamenti che hanno travolto le case in una vasta area. Il maggior numero di morti si è registrato nella zona di Hiroshima.



Allerta caldo, si temono malori nei centri di accoglienza - Mentre si continua a cercare le persone che ancora mancano all'appello, circa una sessantina, l'agenzia nazionale lancia una nuova allerta: nei prossimi sette giorni infatti le temperature nelle aree devastate dalle alluvioni potrebbero superare i 35 gradi. Almeno 7.200 residenti costretti a lasciare le proprie abitazioni e costretti a vivere nei centri di accoglienza, sono a rischio di colpi di calore e intossicazioni alimentari, per via del caldo persistente.



Secondo il ministero della Salute giapponese, l'approvvigionamento di acqua potabile risultava interrotto in 255mila case in 12 prefetture, e quasi 16mila complessi abitativi hanno subito il blocco delle linee telefoniche e la connessione a internet.