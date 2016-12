Maltempo a Parigi, la piena della Senna spaventa la Francia: il livello supera i sei metri

L'ondata di maltempo che da giorni imperversa su Francia e Germania continua a flagellare Parigi, dove il livello della Senna ha già toccato i sei metri. I grandi musei stanno applicando i piani di emergenza necessari per mettere al riparo le collezioni. I danni legati alle inondazioni sono stimati in 600 milioni di euro. Il premier francese Manuel Valls ha convocato una riunione interministeriale, attivata una cellula di crisi.

Per quanto riguarda il centro di Parigi, l'allerta-Senna è a livello "arancione", appena sotto il massimo gradino, "rosso", scattato per alcune zone periferiche. E anche se il livello delle acque resta lontano dalla storica piena del 1910 (8,62 metri), i lungofiume sono a tratti inondati, inaccessibili alle automobili, come pure una linea del treno regionale che corre lungo la Senna. Bloccati i trasporti fluviali.