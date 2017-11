Malta,Tajani ai funerali della giornalista uccisa: "Di tutto per conoscere la verità"

Giorno di lutto nazionale a Malta per i funerali di Daphne Caruana Galizia, la giornalista e blogger uccisa il 16 ottobre in un attentato: alle esequie ha partecipato anche il presidente del Parlamento europeo, Antonio Tajani, che ai microfoni di Tgcom24 ha così espresso la posizione comunitaria: "Dobbiamo fare tutto perché si scopra la verità. Il Parlamento europeo continuerà a vigilare affinché si faccia tutto il possibile per scoprire i mandanti e gli esecutori di questo omicidio. Abbiamo chiesto la collaborazione di Europol, abbiamo chiesto che ci sia una vera e propria inchiesta internazionale indipendente. Uccidere una giornalista come è stato fatto con Daphne significa che in Europa non abbiamo ancora vinto la sfida contro chi vuole soffocare la libertà".