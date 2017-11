Mali, due attacchi a forze Onu: bilancio cinque morti e 21 feriti

E' di quattro caschi blu dell'Onu e un soldato maliano morti e altri 21 militari feriti il bilancio di due attacchi contro le forze di pace avvenuti venerdì in Mali. In mattinata presunti jihadisti hanno attaccato i caschi blu impegnati in operazioni con le forze di difesa maliane a Indelimane, vicino al confine con il Niger. Mentre più tardi altri assalitori hanno effettuato un attacco contro un convoglio Onu nella regione di Mopti.