M.O., scontri per la demolizione della casa di un miliziano: almeno 3 morti

Almeno tre palestinesi sono rimasti uccisi e numerosi altri feriti durante scontri avvenuti nella notte a Kalandya (Ramallah), in Cisgiordania. Il caos, come riferito dall'agenzia Maan, è scoppiato in seguito alla demolizione della casa di un miliziano palestinese da parte dell'esercito israeliano. Si sono sviluppati disordini con il lancio di sassi e di bottiglie incendiarie in direzione dei militari, che hanno subito risposto.