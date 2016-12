2 febbraio 2015 Los Angeles, uccide coinquilino con una spada: arrestato ex Power Ranger Lo rivelano le autorità della città californiana, spiegando che Ricardo Medina Jr. è stato portato in carcere domenica Tweet google 0 Invia ad un amico

Scrivi al Tgcom24

Stampa

17:36 - L'ex star della serie tv "Power Rangers", Ricardo Medina Jr., è stato arrestato per aver colpito a morte un suo coinquilino, Joshua Sutter, con una spada. Lo hanno reso noto le autorità di Los Angeles, spiegando che Medina è stato portato in carcere domenica. L'attore 36enne ha interpretato il Red Ranger in "Power Rangers Wild Force" nel 2002 e Deker in "Power Rangers Samurai" nel 2011.

Secondo gli investigatori, sabato pomeriggio Mediane il suo coinquilino hanno avuto una discussione degenerata in una rissa. Medina si è poi ritirato nella sua camera da letto con la fidanzata. Sutter è però entrato con la forza e a quel punto Medina ha preso una spada che teneva accanto alla porta e ha colpito la vittima all'addome. L'attore ha quindi chiamato e atteso i soccorsi.

Arrestato ex Power Ranger per omicidio