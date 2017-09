Londra, riesce a entrare nella scuola del principe George: arrestata 40enne

Primo giorno di scuola per il principino George senza mamma Kate IPA 1 di 6 IPA 2 di 6 IPA 3 di 6 IPA 4 di 6 IPA 5 di 6 IPA 6 di 6 condividi leggi dopo slideshow ingrandisci Preoccupato e imbronciato con la mano a papà William. Così il principino George d'Inghilterra ha affrontato il suo primo giorno di scuola nella esclusiva Thomas’s Battersea nel sudovest di Londra. Indossa la divisa dell'istituto e il principe William gli tiene in mano lo zainetto, ma manca mamma Kate Middleton, rimasta a casa. Il 4 settembre Kensington Palace (residenza ufficiale dei duchi di Cambridge) aveva annunciato la terza gravidanza della duchessa. leggi tutto

"Stiamo lavorando con la scuola frequentata da Sua Altezza Reale il Principe George - ha spiegato la polizia londinese - per riesaminare le misure di sicurezza dopo l'incidente". Non vi sono però al momento elementi che facciano immaginare una qualunque minaccia diretta a George o ad altri bambini. L'ufficio stampa di Kensington Palace, dove vivono il principe William con la moglie Kate, ha dichiarato di "essere al corrente del problema". George, quattro anni, terzo in ordine di successione al trono britannico, ha iniziato la scuola materna il 7 settembre nell'istituto frequentato in totale da 560 bambini e bambine tra i 4 e i 13 anni.