14 giugno 2017 08:59 Londra, incendio in un grattacielo: "Ci sono morti e feriti" Non si esclude la presenza di persone intrappolate nellʼedificio. In Latimer Road sono intervenuti oltre duecento vigili del fuoco. Il timore è che le fiamme possano causare il crollo del palazzo

Un vasto incendio ha avvolto la Torre Grenfell in Latimer Road, nella zona ovest di Londra. I vigili del fuoco parlano anche di un numero imprecisato di morti. Almeno 30 persone sono rimaste ferite e molti residenti sono stati evacuati. Secondo Scotland Yard, c'è il rischio che qualcuno sia ancora intrappolato all'interno dell'edificio. Alcuni testimoni hanno riferito di aver udito grida d'aiuto provenire dal palazzo.

grattacielo residenziale a North Kensigton: sembrano aver perso d'intensità rispetto alle prime immagini del rogo, ma sono ancora chiaramente visibili. Il timore è che le fiamme possano causare il crollo del palazzo: molti hanno infatti visto cadere detriti. La polizia ha riferito che alcune persone sono state curate per aver inalato fumo.



Le testimonianze - "Ho sentito grida d'aiuto mentre le fiamme divampano", ha scritto su Twitter Fabio Bebber, da una casa vicina. Altri hanno udito gridare "al fuoco" e visto cadere detriti. "E' stato spaventoso, molto brutto, non ho mai visto nulla di simile, è proprio un incendio enorme", ha raccontato un altro testimone, Tim Downey, alla Bbc. Usama Itani, un terzo vicino, ha aggiunto d'aver avvertito il crepitio di "esplosioni", provocate probabilmente dal contatto delle fiamme con alcuni materiali.



Altri testimoni hanno parlato invece di ustioni, intossicazioni da fumo e probabilmente anche di cadute durante l'evacuazione. L'allarme è stato dato verso l'1 locale (le 2 in Italia). Alcuni residenti hanno dichiarato che il sistema antincendio non ha funzionato.



Si calcolano approssimativamente in circa 450-500 le persone in teoria residenti nella Grenfell Tower. La stima e' delle autorità municipali competenti per territorio, quelle del borough di Kensington and Chelsea, che precisano anche il numero totale degli appartamenti in circa 140.

Footage from #grenfelltower in west #London right now - Devastating situation - thoughts are with the families stuck inside pic.twitter.com/zjNQ4z7DR2 — Mustafa K. O. (@MusObaidi) 14 giugno 2017

Erano in corso lavori di ristrutturazione - La colonna di fumo provocata dal rogo è ben visibile in gran parte del centro di Londra fin dalle prime luci dell'alba. L'edificio, che ha uno dei suoi affacci in Latimer Road, di fronte all'omonima stazione della metropolitana, fu costruito nei primi Anni Settanta e completato nel 1974. Di recente erano però stati avviati i lavori per un'ampia risistemazione. E, fra le tante ipotesi, non si esclude che il disastro possa avere a che fare proprio con i lavori.



Il sindaco Khan: "Grave incidente" - Il sindaco di Londra, Sadiq Khan, ha definito il gigantesco incendio che sta divorando buona parte della Grenfell Tower come "un incidente grave", precisando che sono stati mandati nella notte tutti i rinforzi disponibili. Sul posto sono state mobilitate anche anche le unità di soccorso dell'Hazardous Area Response Team.