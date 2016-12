Loch Ness, si arrende il più longevo cacciatore del mostro

Getta la spugna in quello stesso lago in cui ha trascorso 25 anni della sua vita a scrutarne le onde per immortalare il famigerato mostro. Steve Feltham da quando aveva 27 anni insegue il sogno di vedere Nessie, la creatura ormai mitologica del lago scozzese di Loch Ness, ma dopo aver perso tutto per la sua caccia, famiglia compresa, annuncia la resa.