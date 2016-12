Lo Porto, Cnn: la famiglia dell'ostaggio americano Weinstein pagò un riscatto

18:47 - La famiglia di Warren Weinstein, l'ostaggio americano rimasto ucciso con Giovanni Lo Porto in un raid Usa a gennaio, pagò un riscatto per la sua liberazione. Lo riferisce la Cnn, citando una fonte pachistana che era in regolare contatto con i rapitori. Il denaro sarebbe stato consegnato nel 2012. La notizia, però, è stata seccamente smentita dalla Casa Bianca.

Secondo la Cnn, invece, dopo il trasferimento di fondi nel 2012 il gruppo che diceva di tenere in ostaggio Weinstein - e che non si identificava mai come Al Qaeda ma come "afghani" - cominciò a chiedere la liberazione di prigionieri in cambio di Weinstein. In particolare di Aafia Saddiqui, pachistana detenuta negli Stati Uniti, ma anche di altri militanti.