Libia, Isis crea un suo "emirato": Corte islamica prende il posto dei tribunali

Gli jihadisti dell'Isis presenti a Sirte, in Libia, hanno creato una sorta di "emirato", sostituendo i tribunali civili con una Corte islamica della Sharia. Lo scrive un sito di informazione locale citando testimoni, secondo i quali gli jihadisti hanno imposto classi separate per uomini e donne in scuole e università. Nuove ferree regole sono state imposte anche ai commercianti, schedati in un apposito registro, con precisi obblighi e tasse.