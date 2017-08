"Dall'America Latina arriva la droga che passa di mano dai trafficanti ai jihadisti, che sono le stesse persone che poi trasportano gli uomini. Tra i jihadisti e i Narcos c'è un filo che è molto difficile da spezzare". Queste le parole di Mario Giro, viceministro agli Affari esteri, intervenuto a "Fatti e Misfatti" su Tgcom24. In Libia, ha proseguito Giro, "c'era un'economia florida, ma ora il traffico di esseri umani è uno dei pochi business rimasti, in molti ci vivono. Per questo è necessario ricostruire la pace nel Paese, in modo che l'economia possa ripartire".