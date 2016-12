Libia, attacco ai soldati di un generale anti-Isis a Bengasi: decine di morti

L'attentato è stato eseguito con un'autobomba, esplosa nel distretto di Guwarsha, scenario di combattimenti.



A 24 ore dal lancio delle prime bombe americane, su richiesta del governo di Tripoli, la Libia torna a essere il centro del "risiko" mondiale. Mosca e Tobruk giudicano "illegali" i raid condotti dagli Stati Uniti, in quanto "serve una risoluzione del Consiglio di sicurezza Onu". Ma il Palazzo di Vetro ribatte a stretto giro che sono in "linea con la risoluzione delle Nazioni Unite".



In un pomeriggio infuocato di continui botta e risposta, il presidente americano Barack Obama rompe il silenzio. "Vogliamo la stabilità della Libia", dichiara riferendosi anche alla crisi dei migranti e ribadendo come l'intervento - una "missione di 30 giorni" - sia stato deciso anche per una questione di sicurezza nazionale e per aiutare i libici a "finire il lavoro" nella lotta all'Isis, adottando lo stesso approccio usato in Iraq e Siria.