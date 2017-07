Libia, accordo Sarraj-Haftar a Parigi: cessate il fuoco e voto in primavera

A Parigi storico accordo tra i libici Sarraj-Haftar 1 di 7 Afp Afp A Parigi storico accordo tra i libici Sarraj-Haftar 2 di 7 Afp Afp A Parigi storico accordo tra i libici Sarraj-Haftar 3 di 7 Afp Afp A Parigi storico accordo tra i libici Sarraj-Haftar 4 di 7 Afp Afp A Parigi storico accordo tra i libici Sarraj-Haftar 5 di 7 Afp Afp A Parigi storico accordo tra i libici Sarraj-Haftar 6 di 7 Afp Afp A Parigi storico accordo tra i libici Sarraj-Haftar 7 di 7 Afp Afp A Parigi storico accordo tra i libici Sarraj-Haftar leggi dopo slideshow ingrandisci

Macron: "Causa della pace ha fatto grandi progressi" - L'incontro è stato promosso dal presidente francese Emmanuel Macron. "Credo che oggi la causa della pace in Libia abbia fatto grandi progressi", ha commentato. Si tratta di una "dichiarazione che traccia il cammino, la via verso la riconciliazione nazionale" in Libia, sostenendo che "Sarraj e Haftar possono diventare simboli dell'unità nazionale" ed elogiando il loro "coraggio storico di assumervi il rischio di lavorare insieme per la riconciliazione nazionale e una pace durevole".



Il ringraziamento all'Italia e all'amico Gentiloni - Macron ha quindi ringraziato l'Unione europea e soprattutto l'Italia per il lavoro fatto. "Il mio amico Paolo Gentiloni - ha detto - si è molto adoperato nella preparazione della dichiarazione odierna". E mercoledì il premier libico sarà a Roma per incontrare il premier Gentiloni.



Gli impegni presi nella dichiarazione congiunta - Nella dichiarazione congiunta letta alla presenza di Macron, Sarraj e Haftar si sono impegnati a "rinunciare alla lotta armata, a cessare il fuoco, eccetto per le operazioni contro i terroristi", e a lavorare per "un processo elettorale in primavera e per una riconciliazione politica inclusiva".