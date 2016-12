Lesbo, l'isola greca simbolo del dramma dei migranti

Alcune centinaia non ce l'hanno fatta ma anche per molti di coloro che sono riusciti ad approdare nella prima frontiera d'Europa a disposizione il futuro non è stato così sereno. Il Campo Profughi Moria, che doveva servire da transito, oggi è sovraffollato (circa 2.500 ospiti provenienti soprattutto dalla Siria ma anche dall'Afghanistan, dall'Iraq e da altri Paesi), carico di tensioni, ed è di fatto una prigione a cielo aperto.



"Molte persone dormono all'aperto riparandosi con soli teli di plastica o cartoni. Ho incontrato un uomo che cercava disperatamente un alloggio per fare dormire la propria famiglia: arrivati il giorno prima, avevano passato la notte sdraiati sull'asfalto. Ho incontrato persone che si lamentavano di non aver ricevuto cibo e una madre che cercava dei pannolini per il suo bambino e ogni volta veniva respinta", denuncia il medico italiano Federica Zamatto, di Medici senza Frontiere, appena tornata da Lesbo.