Lavoro, accordo storico in Germania: 28 ore a settimana

Una settimana da 28 ore di lavoro per chi deve assistere parenti e bambini e un aumento in busta paga del 4,3%. Canta vittoria il sindacato tedesco dei metalmeccanici Ig Metall per la vertenza che si è conclusa a Stoccarda. La sigla, che raccoglie i lavoratori del comparto metallurgico ed elettrico - 3,9 milioni a livello federale -, è riuscita ad imporsi, in un accordo-pilota valido per ora solo per il Land del Baden-Wuerttenberg, portando a casa non solo un aumento salariale del 4,3% a partire da aprile, ma anche il diritto di accorciare la settimana lavorativa per un periodo massimo di due anni.