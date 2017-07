Una telefonata breve e sbrigativa. E' l'ultimo ricordo che William e Harry hanno della madre Diana. Lo raccontano nel documentario di ITV, "Our mother and her life and legacy". Lady D era in Francia e i figli adolescenti, che si trovavano a Balmoral, la residenza della Regina Elisabetta II, in Scozia, volevano giocare con i cugini e non perdere tempo in chiacchiere. Era il 31 agosto 1997, giorno del tragico incidente a Parigi, in cui l'allora Lady D perse la vita insieme a Dodi al Fayed.