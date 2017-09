La Russia costruirà un "muro" al confine tra Crimea e Ucraina

I servizi di sicurezza interni della Russia (Fsb) hanno presentato il piano per la costruzione di una recinzione di 50 chilometri in Crimea lungo il confine con l'Ucraina "per garantire la sicurezza" della penisola annessa da Mosca, in seguito al referendum del 2014. L'opera costerà circa 3 milioni di euro e dovrebbe essere completata già quest'anno. L'Fsb ha annunciato un'asta sulla costruzione della recinzione nel distretto di Krasnoperekopsky.