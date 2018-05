La Merkel: "I Paesi europei guardino oltre il proprio orticello"

Giunta ad Assisi per ricevere la Lampada per la pace di San Francesco, la Merkel ha anche parlato della situazione italiana, sottolineando come in nostro Paese stia "attraversando una fase politica impegnativa" ma rifiutandosi di commentarla. Ha invece posto l'accento sulla "buona collaborazione" con l'Italia che, data la sua vicinanza alla Libia, affronta "la sfida dei rifugiati africani. Se vogliamo creare la pace non dobbiamo pensare solo al nostro benessere. Noi abbiamo il grande compito di occuparci insieme ai nostri vicini di una ricerca di una soluzione".



Rivolgendosi al premier Paolo Gentiloni, infine, la cancelliera tedesca si è detta "felice che tu sia qui in questa situazione non semplice. Non spetta a me dare pagelle, ma ho lavorato molto bene con te".