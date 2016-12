La Germania "apre" al velo a scuola: proibirlo è ora anticostituzionale

07:41 - Proibire a un'insegnante di fede islamica di portare il velo, in una scuola pubblica tedesca, è anticostituzionale. Lo ha sancito una sentenza dell'Alta corte di Karlsruhe ribaltando l'impostazione assunta con un precedente giudizio del 2003 e costringendo alcuni Laender a rivedere le prescrizioni su quello che da alcuni, in Occidente, è visto come il simbolo della sottomissione della donna nel mondo musulmano.

Velo resta bandito in caso "di pericolo per la pace della scuola" - Scegliendo una direzione opposta rispetto al legislatore francese, che ha vietato l'ostentazione di qualsiasi simbolo religioso nei luoghi pubblici, i giudici costituzionali tedeschi hanno bocciato l'opzione di un veto generico sul velo, lasciando margine, però, per valutare i singoli casi. Bandirlo potrebbe essere giustificato, infatti, nel caso in cui vi fosse un "pericolo sufficientemente concreto" per la pace della scuola o per la neutralità statale.



Il plauso della conferenza episcopale cattolica - L'apertura della corte, nel Paese turbato dal movimento anti-islamico di Pegida, che ogni lunedì scende in piazza a Dresda per manifestare contro una presunta islamizzazione dell'Occidente, invocando le ragioni di un "patriottismo europeo", è stata accolta con entusiasmo dalla comunità musulmana tedesca, che ha parlato di "pietra miliare" per le pari opportunità dei musulmani.



Alla sentenza plaude anche la conferenza episcopale cattolica che ha definito il giudizio un segnale per la libertà di fede.