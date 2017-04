La Corea del Nord agli Usa: "Se provocati useremo l'atomica". Trump: cercano guai

La Carl Vinson, portaerei della classe Nimitz a propulsione nucleare, ha lasciato Singapore per dirigersi sabato non verso l'Australia, come originariamente previsto, ma verso la penisola coreana in risposta ai ripetuti lanci di missili e dei segnali secondo cui potrebbe esserci il sesto test nucleare.



"La grave situazione prova ancora una volta che la Corea del Nord era totalmente nel giusto quando ha aumentato le sue capacità militari di autodifesa e di attacco preventivo, avendo la potenza nucleare da pivot", ha aggiunto il portavoce nel dispaccio della Kcna diffuso in piena notte.



"Pronti alla guerra" - "Prenderemo le più dure reazioni contro i provocatori per difenderci da potenti forze armate e mantenere il percorso da noi stessi scelto - ha proseguito il portavoce -. Considereremo gli Stati Uniti pienamente responsabili delle catastrofiche conseguenze legate alle sue azioni oltraggiose". Con Pyongyang per nulla intenzionata a mollare le ambizioni atomiche, il presidente Donald Trump ha ipotizzato che gli Usa possano prendere azioni unilaterali.



Trump su Twitter: Pyongyang cerca guai - "La Corea del Nord cerca guai. Se la Cina decide di aiutare sarebbe magnifico. Altrimenti, risolveremo il problema senza di loro!". E' il tweet del presidente Usa Donald Trump.