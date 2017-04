Corea del Nord, lanciato un nuovo missile nel Mar del Giappone | Tokyo: "Violata la risoluzione Onu"

Il missile è stato lanciato alle 6:42 ora locale, ha riferito il portavoce del governo giapponese Yoshihide Suga, e ha sorvolato il Mar del Giappone percorrendo una distanza di circa 100 chilometri. L'ennesima sfida del regime di Pyongyang giunge a un giorno dal vertice tra il presidente americano Donald Trump e il suo omologo cinese Xi Jinping programmato in Florida, dove i due leader discuteranno di possibili soluzioni per fermare le attività nucleari e il programma missilistico della Corea del Nord.



Il comando militare di Seul riferisce invece che le operazioni di lancio sono avvenute dalla base di Sinpo in Corea del Nord e la distanza del missile non ha superato i 60 chilometri. Secondo il centro militare statunitense del Pacifico potrebbe trattarsi del nuovo tipo di missile balistico a medio raggio KN-15, specificando che la durata di percorrenza in volo e' stata di circa 9 minuti.



L'ultimo esperimento provocatorio del regime di Pyongyang è avvenuto il 22 marzo dalla base di Wonsan, con un tentativo di lancio di un missile esploso dopo pochi secondi dal decollo.