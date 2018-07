L'Oim: nel 2018 in Spagna arrivati più migranti che in Italia

Il numero di migranti approdati sulle coste spagnole ha superato quest'anno quello dei profughi arrivati in Italia. Secondo l'Organizzazione mondiale per le migrazioni, infatti, nella penisola iberica sono giunte, da inizio anno, 20.992 persone, contro le 18.130 arrivate nel nostro Paese. Poco più del 38% di tutti i migranti via mare è arrivato attraverso la rotta del Mediterraneo occidentale, il cui volume migratorio è più che triplicato dal 2017.