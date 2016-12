L'Islam tra sciiti e sunniti: ecco come è diviso il Medio Oriente

LA SCISSIONE DOPO LA MORTE DI MAOMETTOLa frattura fra sciiti e sunniti, che si consumò in Iraq nel settimo secolo. Alla morte di Maometto si doveva decidere chi doveva assumere il comando della comunità. Per gli uni il potere doveva essere affidato a un discendente del profeta: ed erano i seguaci del partito - la shia - di Alì, lo sposo della figlia di Maometto, Fatima. Per gli altri il califfo doveva essere eletto. A prevalere furono questi ultimi, in seguito chiamati sunniti, i seguaci della sunna, la tradizione. Nella pianura di Karbala, in Iraq, avvenne nel 680 il sacrificio del figlio di Ali, Hussein, che fu massacrato con 72 fedelissimi dalle truppe del califfo Omayyade, Yazid. Questo episodio marca la frattura decisiva tra l'islam sunnita e quello sciita.



Ma i seguaci di Alì, da allora, hanno sempre giudicato illegittimo il potere dei califfi. E hanno letto la propria storia come una storia di passione, di martirio e di rivolta. Centrale per l'Islam sciita (oltre al culto degli imam) la figura della suprema Guida spirituale, che, come avviene in Iran, può svolgere anche un importante ruolo politico, mentre per i sunniti l'imam è essenzialmente uno studioso e una guida della preghiera.