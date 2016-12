L'Eurogruppo avverte Atene:"Soldi solo dopo un accordo"

23:44 - Non ci sarà alcun pagamento alla Grecia finché non sarà trovato "un accordo generale" sulle riforme. E' quanto ha ribadito il presidente dell'Eurogruppo, Jeroen Dijsselbloem, specificando di essere disponibile a "dividere i pagamenti in due tranche, ma prima ci deve essere l'accordo e l'implementazione". Dijsselbloem ha poi confermato che mercoledì riprenderanno i negoziati tra le autorità greche e l'ex Troika per "una conclusione rapida e di successo".

Eurogruppo alla Grecia: prima accordo, poi soldi di Mimosa Martini

Dijsselbloem: Atene non prenda azioni unilaterali - Disselbloem ha sottolineato che per la conclusione del programma con la Grecia "non devono essere prese azioni unilaterali ed i precedenti impegni devono essere sempre mantenuti".



"Perse due settimane di tempo" - Nei negoziati con la Grecia "si sono perse due settimane di tempo" in discussioni sostanzialmente inutili, ha poi sottolineato.



Atene continuerà ad aggiornare lista riforme - I negoziati tra Grecia e le istituzioni Ue riprenderanno dunque mercoledì a Bruxelles, ma il governo greco continuerà ad aggiornare la lista delle riforme. E' quanto fanno sapere le autorità greche in un comunicato.