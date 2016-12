L'anno nero dell'aviazione malese: dal volo scomparso a quello abbattuto

07:26 - Il 2014 resterà un anno nero per l'aviazione malese, con la perdita di due aerei della compagnia nazionale Malaysia Airlines e ora con un aereo disperso della compagnia Air Asia, la più importante low cost del sudest asiatico.

8 MARZO - Il volo MH370 di Malaysia Airlines scompare poco dopo il decollo da Kuala Lumpur (Malaysia). Il Boeing 777 era diretto a Pechino con 239 persone a bordo. La sua sparizione resta ancora oggi un mistero. Il velivolo dovrebbe essersi inabissato nel sud dell'Oceano Indiano, finito il carburante. L'aereo non è mai stato trovato. Le ricerche sono ancora in corso.



17 LUGLIO - Un Boeing 777 della Malaysia Airlines, il volo MH17 da Amsterdam a Kuala Lumpur, esplode in volo sopra l'Ucraina dell'est, dove è in corso una guerra civile fra separatisti filorussi e l'esercito di Kiev. Le vittime sono 298. Secondo indagini internazionali, l'aereo è stato abbattuto per sbaglio da un missile lanciato dai ribelli.



28 DICEMBRE - Il volo QZ8501 della compagnia low cost malese Air Asia scompare mentre vola fra Surabaya in Indonesia a Singapore. A bordo ci sono 162 persone, 155 passeggeri e 7 membri dell'equipaggio.