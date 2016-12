L'aeroporto di Ginevra licenzia 30 sospetti jihadisti, esplode la polemica

A prendere la decisione sono stati infatti non i dirigenti dell'aeroporto, ma i vertici del dipartimento cantonale competente, che hanno agito in seguito a una "informativa" arrivata dai servizi di sicurezza francesi. Il caso ha subito suscitato clamore: decisamente insoliti i procedimenti utilizzati e molto fumose le motivazioni. Gli ex dipendenti non sono stati sentiti e adesso i sindacati si sono mossi chiedendo che vengano versati loro almeno indennizzi economici. E i diretti interessati protestano proclamando di essere stati colpiti per irragionevoli pregiudizi.



Raid Usa contro l'Isis in Afghanistan - Continua intanto l'offensiva Usa contro l'Isis e i raid arrivano anche in Afghanistan. La Casa Bianca ha infatti autorizzato il Pentagono a colpire, nel Paese medio-orientale, non solo Al Qaeda e i talebani, ma anche i militanti dello Stato islamico, secondo quanto riferisce il Wall Street Journal.