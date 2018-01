Kosovo, ucciso il leader della minoranza serba Oliver Ivanovic

La vittima - L'uccisione di Oliver Ivanovic, che da pochi mesi era stato scarcerato dopo aver trascorso quasi tre anni in carcere in Kosovo con l'accusa di crimini di guerra, da lui sempre respinta, rischia di far salire pericolosamente la tensione interetnica, peraltro sempre latente in Kosovo nei rapporti tra maggioranza albanese e minoranza serba. Il rilascio dell'uomo politico era avvenuto dopo l'annullamento della sentenza di primo grado che condannava Ivanovic a nove anni di reclusione. Per lui si preparava un nuovo processo.



La reazione serba - Dopo l'uccisione il governo di Belgrado ha deciso di ritirare la propria delegazione impegnata a Bruxelles in una nuova sessione di negoziati a livello tecnico con rappresentanti del Kosovo. Lo ha annunciato il capo delegazione Marko Djuric, direttore dell'Ufficio governativo serbo per le questioni del Kosovo. "La nostra delegazione torna immediatamente a Belgrado", ha detto. Il dialogo tra Belgrado e Pristina si tiene con la mediazione della Ue. Il presidente serbo Aleksandar Vucic ha dichiarato: "Per la Serbia si tratta di un atto terroristico, e come tale lo tratteremo . E' stato ucciso un uomo che sicuramente non era contro il dialogo. E' un attacco alla famiglia, ai serbi del nord del Kosovo e alla Serbia", ha aggiunto.



L'intervento europeo - L'Alto rappresentante Ue Federica Mogherini, che fa da mediatore nel dialogo fra Belgrado e Pristina, ha parlato al telefono ai presidenti di Serbia e Kosovo, Aleksandar Vucic e Hashim Thaçi. Mogherini "ha invitato tutte le parti a mostrare calma e moderazione e a consentire allo stato di diritto e alla giustizia di fare il loro corso". Nel frattempo, è stata annullata la sessione di negoziati a livello tecnico prevista a Bruxelles tra le delegazioni di Pristina e Belgrado, a causa della decisione del governo serbo di ritirare la propria delegazione. L'Alto rappresentante ha sottolineato la necessità che le autorità competenti kosovare "non si risparmino per trovare i responsabili e consegnarli alla giustizia senza indugio".



La posizione kosovara - La dirigenza del Kosovo ha fermamente condannato l'uccisione di Oliver Ivanovic. Il presidente Thaçi ha chiesto al tempo stesso alle forze di sicurezza di far luce al più presto sulle circostanze dell'omicidio, assicurando I responsabili alla giustizia. Anche il premier Ramush Haradinaj ha condannato l'omicidio dell'esponente serbo, parlando di un "atto criminale che va punito".