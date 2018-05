Kenya, cede una diga: ondata travolge le case, almeno 41 morti

Disastro in Kenya, cede una diga: ondata travolge case Afp 1 di 6 Afp 2 di 6 Afp 3 di 6 Afp 4 di 6 Afp 5 di 6 Afp 6 di 6 condividi leggi dopo slideshow ingrandisci

Per tutta la notte, i soccorritori, Croce Rossa keniana in testa, hanno lavorato per mettere al riparo i superstiti e recuperare le vittime. Le piogge torrenziali, che da circa un mese si abbattono sul Paese, hanno causato in totale almeno 160 vittime.



Interessata dal crollo un'area di 2 km quadrati - Il cedimento della diga ha sommerso abitazioni per un raggio di circa due chilometri. La diga era utilizzata per l'irrigazione delle aree agricole attigue ed era circondata da abitazioni di fortuna dei braccianti impiegati in queste aziende. Secondo una prima stima della Croce Rossa, almeno 500 famiglie sono state colpite dalla catastrofe.



Accertamenti su altre sei dighe presenti nella zona - Nell'area interessata dal crollo sono presenti altre sei dighe per l'irrigazione, ha ricordato Keffa Mageni, un responsabile di un gruppo che aiuta sfollati. Il sottosegretario all'Interno, Fred Matiangi, ha visitato la zona annunciando che il governo ha avviato ispezioni per accertare la stabilità delle strutture.