Johanna: allergica a tutto, compreso il marito

Ora Johanna vive chiusa nell'attico di casa, con porte e finestre sigillate e filtri che purificano l'aria ed esce solo per andare in ospedale: ogni sostanza e odore può procurarle uno shock anafilattico, dai raggi Uv all’odore di una cipolla. Il marito vive al piano terra e comunica con lei tramite chat e telefono: "L’unico modo che ho per prendermi cura di lei è di non andare a vederla" ma ogni sera, quando torna da lavoro, le prepara la cena, con i soli 15 ingredienti che può mangiare.