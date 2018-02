Italiano muore in Egitto in vacanza facendo kitesurfing

Un uomo di 65 anni, residente a Trieste, è morto durante una vacanza con la moglie in Egitto, sul Mar Rosso, mentre era in mare per praticare kitesurfing. Lo riferisce il Tg Regionale Rai. Quando l'uomo era già in acqua si sarebbero levate improvvisamente forti raffiche di vento che lo avrebbero colpito mentre eseguiva un salto spingendolo contro un molo causando un impatto violento. Secondo i media, l'uomo era esperto di questa pratica sportiva.

Triestino muore facendo kitesurfing in Egitto Facebook 1 di 4 Facebook 2 di 4 Facebook 3 di 4 Facebook 4 di 4 condividi leggi dopo slideshow ingrandisci

Renato Doro, questo il nome della vittima stando al quotidiano il Piccolo di Trieste, risiedeva da oltre quarant'anni nel capoluogo friuliano. "Mio padre era più che in forma. Era molto esperto e non sarebbe andato in acqua se non avesse avuto la certezza di poter gestire la situazione in tutta sicurezza", ha raccontato la figlia Barbara al quotidiano.