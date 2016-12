27 giugno 2016 20:08 Italia-Francia-Germania sulla Brexit: "Gb invii formale richiesta uscita, non abbiamo tempo da perdere" Hollande però annuncia: "Il calendario può essere velocizzato". Renzi: "Eʼ tempo propizio per una nuova Europa"

"Non abbiamo tempo da perdere", si legge nella dichiarazione comune diffusa a Berlino dopo la conferenza stampa di Angela Merkel, Francois Hollande e Matteo Renzi. E poi: "siamo sicuri che la Ue è abbastanza forte per dare la risposte giuste" alla decisione del popolo britannico di uscire dalla Ue. Il trilaterale aprirà colloqui con Londra solo dopo che sarà presentata richiesta di attivazione dell'art. 50 del Trattato.

Merkel: direttorio non sostituisce Consiglio - Il confronto tra Germania, Francia e Italia fa parte di una "procedura comune che non fa altro che rafforzare la nostra capacità di azione post referendum", ma la decisione della Ue non sarà presa a tre bensì a 27. E' quanto ha risposto la cancelliera Angela Merkel ad una domanda sulla nascita di un nuovo "direttorio" a tre in seno alla Ue.

Hollande: il calendario può essere accelerato - Esiste un "calendario previsto dal Trattato" per l'uscita della Gran Bretagna dall'Ue dopo il referendum sulla Brexit, "ma può essere accelerato". Lo ha detto il presidente francese Francois Hollande a Berlino, ribadendo che "sta ai britannici comunicarci il prima possibile questa decisione". "Sappiamo che ci sono Paesi che non sono in eurozona e li rispettiamo, ma c'è bisogno di armonizzazione fiscale e sociale da portare nell'eurozona".



Hollande: bene Italia qui, con Renzi approccio Ue - "E' importante che l'Italia ci sia, che con Matteo vuole iscriversi pienamente nell'approccio europeo". Lo ha detto il presidente francese Francois Hollande.



Hollande: Gb prima vittima dell'incertezza - "La decisione dei britannici crea incertezza ma del resto tutti erano stati avvertiti che ci sarebbero state delle conseguenze. Ed è soprattutto il Regno Unito a essere vittima della decisione presa, ma dobbiamo fare di tutto per limitare le conseguenze". Lo ha detto il presidente francese Francois Hollande.



Hollande: raro che non sia d'accordo con Merkel - Asse franco-tedesco? "Quando siamo d'accordo su tutto questo preoccupa, quando non siamo d'accordo, ed è raro, ci sono ulteriori preoccupazioni. A volte partiamo da posizioni leggermente diverse, ed è legittimo, ma poi ci mettiamo d'accordo". Lo afferma il presidente francese Francois Hollande.