Israele intercetta nave attivisti: volevano forzare blocco Gaza

La marina militare israeliana ha intercettato un'imbarcazione battente bandiera svedese, la Freedom for Gaza, con a bordo 12 attivisti che volevano forzare il blocco navale di Gaza. Si tratta della seconda nave in meno di una settimana che tenta di arrivare a Gaza via mare. "La nave era monitorata ed è stata intercettata in accordo alla legge internazionale". La nave è stata scortata nel porto israeliano di Ashdod.