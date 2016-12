Isis, un ex terrorista ha consegnato una lista con 22mila nomi di jihadisti

Secondo Sky News molti dei nomi contenuti nella chiavetta usb consegnata alla redazione sono già noti. Come quello di Abdel Bary, un rapper 26enne di Londra, che si è unito all'Isis nel 2013, dopo essere stato in Libia, Egitto e Turchia. E fra i nominativi ci sono anche jihadisti che sono stato uccisi dai raid dei droni occidentali, come Junaid Hussain, 21enne hacker di Birmingham, che guidava il servizio informazioni e reclutamento dello Stato islamico in Siria.



Lui e la moglie, Sally Jones, una ex punk del Kent che aveva scelto la via della jihad e si era trasferita in Medio Oriente, avevano pianificato attacchi terroristici nel Regno Unito. Un altro è Reyaad Khan di Cardiff, ucciso nel corso di un attacco mirato della Raf nell'agosto 2015. Alcuni dei numeri telefonici nelle liste sono ancora attivi e potrebbero essere utilizzati dai terroristi. Fra i file raccolti da Sky News uno si intitola "Martiri" e conterrebbe i nomi dei kamikaze dell'Isis.