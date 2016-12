Isis, orrore senza fine in un nuovo video: ostaggi annegati o fatti esplodere in un'auto

L'orrore, però, non si ferma qui. Per superare la brutalità degli ultimi video, i miliziani di Al Baghdadi hanno deciso di unire alla prima altre due differenti modalità di esecuzione. Dopo una breve pausa, infatti, tre uomini vengono chiusi dentro una vecchia auto e, da distanza, vengono fatti esplodere con un colpo di bazooka.



Altro frame nero e arriva la terza mattanza, che ricorda le prime decapitazioni. Attorno al collo degli ostaggi, però, sono piazzate delle microcariche di esplosivo che li fanno saltare in aria. Tutti i giustiziati, come da prassi, avevano precedentemente confessato davanti alle telecamere di essere spie.