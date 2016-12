19 aprile 2015 Isis, nuovo orrore: in un video il massacro di 28 cristiani etiopi rapiti in Libia Nel filmato, colmo di minacce, anche le immagini di chiese distrutte e la foto del Papa emerito, Joseph Ratzinger Tweet google 0 Invia ad un amico

Scrivi al Tgcom24

Stampa

17:03 - Miliziani dell'Isis hanno pubblicato in Rete un nuovo video in cui si mostra l'uccisione con colpi di pistola o decapitazione di 28 cristiani etiopi rapiti in Libia. Lo riferisce il Site, il sito americano di monitoraggio dell'estremismo islamico sul web. Il filmato presenta il logo ufficiale del media dell'Isis, al-Furqan, e dura 29 minuti.

Il video sembra mostrare l'uccisione di due gruppi di etiopi cristiani. Il primo nelle mani di affiliati dell'Isis nell'est della Libia e il secondo nel sud del Paese, ma non è chiaro chi siano i rapiti.



Un miliziano a volto coperto fa un lunga dichiarazione prima delle immagini che mostrano l'uccisione di un gruppo di rapiti e la decapitazione dell'altro gruppo in una spiaggia.



Nel video vengono mostrate le immagini di simboli cristiani distrutti, di chiese e anche una foto del papa emerito Joseph Ratzinger.