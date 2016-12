Isis, jihadista francese minaccia: "Attacchi da far impallidire l'11/09"

Un cittadino occidentale appartenente all'Isis, biondo e probabilmente francese, minaccia nuovi e violenti attacchi terroristici in un video pubblicato in Rete. Nel filmato l'uomo spara alla testa di un prigioniero accusato di essere una spia e, parlando in francese, dice di attendersi nuovi attacchi in grado di "far impallidire l'11 settembre e Parigi".