Isis: i raid Usa distruggono banconote per 800 milioni di dollari, raddoppiano le defezioni

I raid delle forze americane danno un altro duro colpo alle finanze Isis , distruggendo, in incursioni contro proprietà dello Stato islamico, banconote per un valore tra i 500 e gli 800 milioni di dollari (circa 440-700 milioni di euro). L'annuncio è stato dato dal generale statunitense Peter Gersten, che ha aggiunto: "I loro vertici sono sempre più a corto di contanti e le defezioni nelle loro fila crescono".

Si aggrava dunque la situazione economica dell'Isis, spiega il generale, secondo cui le ultime incursioni aeree degli Stati Uniti, una ventina in tutto, hanno contribuito a un calo dei nuovi arrivi e a un aumento del 90% delle defezioni nell'organizzazione.



Gersten non ha specificato come gli Usa siano riusciti a sapere quanto contante sia stato distrutto, ma ha stimato che nel corso di un solo bombardamento su una casa di Mosul - in Iraq - siano spariti circa 150 milioni di dollari. In questo caso le forze che combattono l'Isis hanno ricevuto informazioni di intelligence sulla stanza in cui si trovava il denaro e la stanza è stata presa di mira e bombardata.