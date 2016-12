Isis, Hollande: pronti a raid in Siria Non faremo interventi di terra

"In Siria - ha detto Hollande - vogliamo sapere cosa si prepara contro di noi e cosa si fa contro la popolazione siriana. Per questo ho deciso di organizzare questi voli in collegamento con la coalizione".



I voli serviranno per raccogliere informazioni in vista di raid aerei, mentre Hollande esclude un intervento di terra: "Sarebbe irrealista - ha spiegato - Vorrebbe dire trasformarsi un'operazione in una forza d'occupazione".