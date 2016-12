Iraq, colpito il convoglio del "califfo" Al-Baghdadi: molte vittime

Era diretto a un vertice dell'Isis Abu Bakr Al-Baghdadi, quando il suo convoglio è stato colpito dall'aviazione irachena. Lo afferma il ministero dell'Interno di Baghdad in un comunicato. Secondo fonti ospedaliere il "califfo" non è tra le salme degli elementi della leadership che sono rimasti uccisi nel raid. Il ministero degli Interni di Baghdad aveva in precedenza affermato che Baghdadi era stato trasportato "d'urgenza" in un luogo non precisato.