Siria, Mosca: 22 raid contro Isis

Gli aerei da guerra russi hanno effettuato nella notte 22 raid "contro 27 obiettivi dell'Isis" in Siria. A riferirlo è il portavoce del ministero della Difesa russo, Igor Konashenkov, precisando che sono state colpite anche "undici aree dove sorgono campi di addestramento dei militanti dell'Isis nelle province di Hama e Raqqa". La Russia ha inoltre confermato di non avere in programma nessuna operazione di terra in territorio siriano.