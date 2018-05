Iran, Rohani a May: "Ue ha poco tempo per salvare l'accordo"

"L'Unione europea ha un tempo limitato per salvare l'accordo" sul nucleare con l'Iran. Lo ha detto il presidente iraniano Hassan Rohani, in un colloquio telefonico con la premier britannica Theresa May, ribadendo la necessità che l'Europa garantisca la salvaguardia degli interessi iraniani su alcuni importanti punti dell'accordo nucleare, come la vendita del petrolio, il gas, i prodotti petrolchimici, i rapporti bancari e gli investimenti.