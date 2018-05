Alcuni parlamentari iraniani hanno dato fuoco in Aula a bandiere degli Stati Uniti di carta, urlando "morte all'America". L'episodio si è verificato dopo la decisione annunciata dal presidente americano, Donald Trump, di ritirarsi dall'accordo sul nucleare firmato con Teheran. "Trump non è in grado di svolgere il suo lavoro e non ha la capacità mentale di affrontare i problemi", ha detto il presidente del parlamento iraniano Ali Larijani.