Inghilterra, al supermercato si vende il tè al gusto di "Italian Prosecco Infusion", ma il Consorzio non ci sta

La catena tedesca di supermercati Aldi ha creato un nuovo tè al sapore di prosecco, l' Italian Prosecco Infusion in vendita negli store inglesi. Questo gusto, però, ha attirato l'ira del Consorzio della doc del Prosecco per uso improprio del marchio. La tisana, già sold out online, fa parte di una selezione di aromi particolari ispirati a vini famosi, come per esempio il tè al vin brulé. Sembra però che Aldi dovrà combattere contro i produttori di bollicine venete, orogliosi del loro marchio.