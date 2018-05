Indonesia, il vulcano si risveglia: escursionisti costretti alla fuga

Alcuni campeggiatori stavano facendo colazione ai piedi del Monte Merapi, uno dei vulcani più attivi del mondo, sull'Isola di Giava. Uno di loro ha ripreso il momento preciso in cui una densa colonna di fumo ha iniziato a sollevarsi dal cratere del vulcano in eruzione. Gli escursionisti, impauriti, hanno subito abbandonato le loro cose per mettersi in salvo. Durante l'utlima eruzione, avvenuta nel 2010, sono infatti morte più di trecento persone. Fortunatamente questa volta, nessuno dei 120 escursionisti che si trovavano nei pressi del vulcano è rimasto ferito.