India, padre bacia il figlio neonato e lo abbandona di fronte a una chiesa

Bitto, un uomo di trentadue anni residente a Kochi in India, e la moglie ventottenne Prabitha sono stati arrestati con l'accusa di abbandono di minore inferiore ai 12 anni e di crudeltà verso un bambino. Bitto sarebbe stato infatti ripreso dalle telecamere mentre posava a terra, fuori da una chiesa, il figlio neonato di appena tre giorni e si allontanava. Rintracciato e preso in custodia dalle autorità assieme alla moglie, a sua difesa l'uomo ha dichiarato di non sopportare la gogna pubblica cui gli amici avevano sottoposto lui e la moglie, a causa delle ravvicinate gravidanze di quest'ultima. La coppia infatti ha altri tre figli di otto, sei e quattro anni. E quest'ultima gravidanza aveva fatto sì che i due diventassero bersaglio di commenti sarcastici degli amici. Il bimbo è stato soccorso e ora si trova in ospedale, dove gode di ottima salute.