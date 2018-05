India, 12 morti nello Stato di Kerala per virus Nipah

Con la morte di un altro paziente è salito a 12 il numero dei decessi causati nello Stato meridionale indiano di Kerala dal Nipah, un virus di cui sarebbero portatori i pipistrelli della frutta. Le autorità hanno escluso che si tratti di una epidemia, ma in due centri specializzati di Kozhikode e Malappuram almeno 160 pazienti sono in osservazione per sintomi che potrebbero essere determinati dal virus Nipah.