India, 11 cadaveri impiccati in una casa: la polizia indaga

Undici persone, dieci delle quali bendate e impiccate, sono state trovate morte in India dalla polizia in una casa nel nord della capitale New Delhi. Ancora non è chiaro se si tratti di membri di una stessa famiglia e se si siano suicidati o siano stati uccisi. Quel che è certo, per ora, è solo che sui corpi delle sette donne e dei quattro uomini non ci sono ferite da armi da fuoco.